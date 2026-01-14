Siswa SMA Taruna Nusantara Idolakan Prabowo: Disiplin adalah Napasku

MALANG - Salah satu siswa SMA Taruna Nusantara asal Medan, Sumatra Utara, Abraham Stefano Tambunan (16) mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sosok Presiden Prabowo Subianto.

1. Idolakan Prabowo

Ia menilai Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tegas, disiplin, dan memiliki visi kuat dalam membangun pendidikan nasional.

“Pak Prabowo itu mencerminkan kepemimpinan yang saya sukai dan kedisiplinan yang saya selalu pedomani,” ujar Abraham di SMA Taruna Nusantara Malang, Jawa Timur, dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Prabowo meresmikan gedung SMA Taruna Nusantara Malang dan meninjau sejumlah ruang belajar. Prabowo juga sempat berdialog dengan siswa mengenai teknologi yang mereka kembangkan.

Abraham mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo. Baginya, pertemuan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus membanggakan.

“Saya merasa senang karena ini merupakan pengalaman saya bertemu dengan RI 1 dan Pak Prabowo merupakan salah satu idola saya,” ungkapnya.

Abraham menyoroti gagasan Prabowo dalam membangun sekolah unggulan di setiap provinsi. Gagasan itu menurutnya menjadi bukti konkret perhatian Presiden terhadap dunia pendidikan, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Untuk kepemimpinan sendiri, kita dapat lihat Beliau yang sudah memiliki ide untuk membangun setiap sekolah unggulan di setiap provinsi, yang salah satunya itu SMA Taruna Nusantara Kampus Malang ini,” lanjutnya.

Selama menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Abraham mengaku mengalami perubahan signifikan dalam kesehariannya, terutama dalam hal kedisiplinan. Nilai tersebut tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga diterapkan melalui aktivitas harian dan pembentukan karakter.

“Pelajaran yang saya dapatkan yaitu kedisiplinan karena ada salah satu prinsip, disiplin adalah napasku,” ucapnya.