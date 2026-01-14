Polri Bangun Jembatan Presisi, Permudah Akses Anak Sekolah hingga Petani

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Cucukan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pembangunan jembatan tersebut dinilai sangat membantu akses masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan para petani.

Warga Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan, menyambut positif kehadiran jembatan baru tersebut. Infrastruktur ini menjadi akses vital yang mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Jembatan Merah Putih Presisi itu menggantikan jembatan lama yang rusak akibat banjir. Selama ini, kondisi tersebut memaksa warga menempuh jalur memutar yang berisiko terhadap keselamatan.

Kepala Desa Cucukan, Heru Pramana, mengapresiasi Kapolri dan jajaran Polri atas pembangunan jembatan yang dinilai tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Atas nama masyarakat Desa Cucukan dan Desa Kotesan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Pembangunan jembatan ini sangat tepat karena menjadi akses utama anak-anak kami untuk bersekolah," ujar Heru kepada awak media, Rabu (14/1/2026).