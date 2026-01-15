Wamendiktisaintek Ungkap Dana Riset Naik 218% Setahun Kepemimpinan Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, mengungkapkan dana riset meningkat hingga 218% dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

1. Dana Riset Naik

"Pertama, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dana riset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu meningkat 218 persen, 218 persen. Ini banyak sekali peningkatannya dalam satu tahun di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ucap Stella dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Selain peningkatan anggaran, Stella mengatakan, pemerintah berhasil memperjuangkan kebijakan baru yang dinilai krusial bagi para peneliti. Mulai tahun ini, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset dari Kemdiktisaintek akan memperoleh insentif finansial yang diberikan langsung kepada penelitinya.

"Yang kedua, kami sudah memperjuangkan keras dan akhirnya berhasil bahwa sejak tahun ini, bagi para peneliti, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset, itu akan mendapatkan insentif finansial langsung kepada penelitinya," katanya.

"Ini sudah tidak diperbolehkan beberapa tahun, tetapi akhirnya di bawah kementerian di bawah kami, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini berhasil," tambah Stella.

Stella menambahkan, kebijakan ini merupakan janji pribadi yang telah ia sampaikan sejak awal menjabat. Ia menyebutkan, komitmen tersebut pertama kali disampaikan dalam paparan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 16 Desember 2024.