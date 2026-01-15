Presiden Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor, Guru Besar, hingga Pimpinan Kampus di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 1.200 rektor, guru besar, dan pimpinan kampus negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

1. Kumpulkan 1.200 Rektor-Pimpinan Kampus

Berdasarkan pantauan Okezone, para rektor, guru besar, hingga pimpinan tinggi perguruan tinggi yang tampak mengenakan jas almamater kampus telah tiba di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 08.00 WIB.

"Pada hari ini, Bapak Presiden mengumpulkan sekitar yang sudah hadir ini 1.200 pada hari ini, jadi banyak sekali yang hadir," ucap Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Chistie kepada awak media.

Stella mengatakan, pertemuan kali ini untuk kedua kalinya digelar Presiden Prabowo.

"Adalah suatu yang sangat bersejarah. Ini kedua kalinya Bapak Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan rektor-rektor, guru besar, dan juga dekan."

"Yang pertama sudah terjadi tahun lalu. Sepanjang pengetahuan saya, sepanjang sejarah ini, tidak pernah seorang Presiden mengumpulkan para akademisi dari universitas yang sangat kita, sangat kita senangi dan kita banggakan bahwa ini terjadi dialog khusus," ujarnya.

Stella mengatakan, para guru besar yang dikumpulkan hari ini dikhususkan bagi bidang sosial humaniora.

"Jadi kalau sebelumnya itu agak umum dan juga ada kekhususan mungkin mengenai STEM, pada hari ini dikhususkan kepada bidang sosial humaniora."

"Jadi kepada para saudara-saudara akademisi yang merasa mungkin agak khawatir bahwa sosial humaniora tidak diperhatikan, tidak benar. Justru khusus hari ini Bapak Presiden mengumpulkan sosial humaniora," tuturnya.