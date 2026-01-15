Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor, Guru Besar, hingga Pimpinan Kampus di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |09:21 WIB
Presiden Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor, Guru Besar, hingga Pimpinan Kampus di Istana
Presiden Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor, Guru Besar, hingga Pimpinan Kampus di Istana (Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 1.200 rektor, guru besar, dan pimpinan kampus negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

1. Kumpulkan 1.200 Rektor-Pimpinan Kampus

Berdasarkan pantauan Okezone, para rektor, guru besar, hingga pimpinan tinggi perguruan tinggi yang tampak mengenakan jas almamater kampus telah tiba di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 08.00 WIB.

"Pada hari ini, Bapak Presiden mengumpulkan sekitar yang sudah hadir ini 1.200 pada hari ini, jadi banyak sekali yang hadir," ucap Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Chistie kepada awak media.

Stella mengatakan, pertemuan kali ini untuk kedua kalinya digelar Presiden Prabowo. 

"Adalah suatu yang sangat bersejarah. Ini kedua kalinya Bapak Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan rektor-rektor, guru besar, dan juga dekan."

"Yang pertama sudah terjadi tahun lalu. Sepanjang pengetahuan saya, sepanjang sejarah ini, tidak pernah seorang Presiden mengumpulkan para akademisi dari universitas yang sangat kita, sangat kita senangi dan kita banggakan bahwa ini terjadi dialog khusus," ujarnya.

Stella mengatakan, para guru besar yang dikumpulkan hari ini dikhususkan bagi bidang sosial humaniora. 

"Jadi kalau sebelumnya itu agak umum dan juga ada kekhususan mungkin mengenai STEM, pada hari ini dikhususkan kepada bidang sosial humaniora."

"Jadi kepada para saudara-saudara akademisi yang merasa mungkin agak khawatir bahwa sosial humaniora tidak diperhatikan, tidak benar. Justru khusus hari ini Bapak Presiden mengumpulkan sosial humaniora," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195360/prabowo_saat_resmikan_sekolah_taruna_nusantara-0uIy_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 500 Sekolah Unggulan dalam 4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195226/prabowo_subianto-bFjr_large.jpg
Prabowo: Taruna Nusantara Harus Cetak Pemimpin Antikorupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195167/prabowo_subianto-ghni_large.jpg
Prabowo Absen Jajaran Kabinet Lulusan Taruna Nusantara: Ada AHY hingga Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195162/prabowo-Oegm_large.jpg
Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3195003/prabowo_kunjungi_ikn-k8iz_large.jpg
Presiden Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194997/prabowo_subianto-hzIK_large.jpg
Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement