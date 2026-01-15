Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi Sudjana Temui Jokowi

JAKARTA – Pakar telematika, Roy Suryo menegaskan, tidak ingin mengikuti langkah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus dugaan ijazah palsu.

“Nggak, nggak, nggak (akan bertemu Jokowi),” kata Roy Suryo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (15/1/2026).

Roy mengaku telah berkomunikasi dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Namun menurutnya, dalam pertemuan dengan Jokowi tersebut tidak ada permintaan maaf seperti yang beredar di publik.

“Orang yang bersangkutan sudah menyatakan tidak ada permintaan maaf. Jadi kita tunggu saja. Ini (foto pertemuan) palsu ya, nggak ada,” ujarnya.

Roy menilai pernyataan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis justru dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Statement dari ES (Eggi Sudjana) dan Damai Hari Lubis itu akan membuat orang-orang bertanya-tanya dan akhirnya berpikir macam-macam. Istilahnya jadi budrek, budrek itu pusing,” sambungnya.