10 Ahli-Saksi Meringankan Roy Suryo Cs Dipanggil Polisi 20 Januari, Ada Rocky Gerung

JAKARTA - Kuasa Hukum Roy Suryo, Al Katiri, mengungkapkan, setelah adanya pelimpahan berkas perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya, para saksi dan ahli meringankan kubu Roy Suryo Cs akan dilakukan pemeriksaan pada 20 Januari 2026 terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Karena ini berkaitan dengan pelimpahan berkas tanggal 13 Januari yang lalu. Kenapa menarik? Karena ada panggilan-panggilan untuk 10 orang. Ahli dan saksi yang meringankan,” kata Al Katiri di Polda Metro Jaya, Kamis (15/1/2026).

Sementara itu, Al Katiri tidak menjelaskan secara detail mengenai identitas para ahli yang akan diperiksa. Namun disebutkan, salah satunya yakni Rocky Gerung.

“Untuk ahli, 6 ahli. Nanti saya sebut namanya. Mungkin ada yang sebagian. Yang jelas salah satunya adalah Rocky Gerung. Jelas dipanggil tanggal 20,” ujar dia.

“Tanggal 20 nanti ini, semua ahli dan saksi dipanggil serentak. Saya nggak tahu nanti gimana ramainya Metro Jaya ini. Bayangkan itu semua profesor, ahli, dan sebagainya, kecuali 3 itu adalah saksi biasa, ad charge dari kita,” lanjutnya.