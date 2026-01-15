Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |20:34 WIB
Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut
Aceh Tamiang (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Adapun bencana hidrometeorologi ini menewaskan ribuan orang dari tiga provinsi tersebut.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera, Kamis (15/1/2026). 

Tito menyebut, selain memakan korban jiwa, bencana juga menyebabkan infrastruktur di daerah rusak parah.

"Ada fasilitas umum yang terdampak, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, gedung kantor, pendidikan, jembatan saja 405. Sekarang kita rekap menjadi 2.056. Ada perbedaan antara awal," kata Tito.

Berdasarkan data yang ia terima pada 14 Januari 2026, total rumah rusak berjumlah 175.050 unit. Meliputi rusak ringan sebanyak 75.653 unit, rusak sedang 45.085 unit, dan rumah rusak berat 53.412 unit.

1. Sumatera Barat

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195599/bnpb-vagR_large.jpg
BNPB Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195590/bencana-t9kg_large.jpg
Pemerintah Kembali Gelar Rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194689/bencana_sumatera-rVOf_large.jpg
Warga Diperbolehkan Pakai Kayu Gelondongan Bencana Sumatera untuk Bangun Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194660/bencana_sumatera-Sfj8_large.jpg
Sebelum Ramadhan, Satgas Targetkan Roda Pemerintahan di Aceh-Sumut dan Sumbar Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194643/wakil_ketua_dpr_ri-8WDP_large.jpg
Momen Dasco Telepon Prabowo Sambungkan ke Purbaya di Rakor Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194624/purbaya-G6ad_large.jpg
Purbaya Balas Tito: Saya Ngambek Kalau Uangnya Disediakan Pakai Utang, Nggak Dipakai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement