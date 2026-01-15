Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Adapun bencana hidrometeorologi ini menewaskan ribuan orang dari tiga provinsi tersebut.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera, Kamis (15/1/2026).

Tito menyebut, selain memakan korban jiwa, bencana juga menyebabkan infrastruktur di daerah rusak parah.

"Ada fasilitas umum yang terdampak, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, gedung kantor, pendidikan, jembatan saja 405. Sekarang kita rekap menjadi 2.056. Ada perbedaan antara awal," kata Tito.

Berdasarkan data yang ia terima pada 14 Januari 2026, total rumah rusak berjumlah 175.050 unit. Meliputi rusak ringan sebanyak 75.653 unit, rusak sedang 45.085 unit, dan rumah rusak berat 53.412 unit.

1. Sumatera Barat