Viral Tutup Exit Tol Rawa Buaya Jakbar, 6 'Pak Ogah' Ditangkap!

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan sekelompok ‘Pak Ogah’ melakukan pemungutan liar dan memasang rantai di exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dari video yang beredar, dinarasikan 'Pak Ogah' tersebut menutup exit Tol Rawa Buaya menggunakan rantai. Mereka akan membuka akses tol tersebut jika diberi uang.

Terlihat penutupan jalur exit tol ini direkam pengemudi motor yang melintas di jalan tersebut. Sebanyak tiga orang mengenakan baju berwarna hitam yang diduga 'Pak Ogah' berada tepat di tengah jalan yang ditutup.

Sementara itu, tampak jalan tersebut ditutup menggunakan rantai dan cone penutup jalan berwarna oranye. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan pihak kepolisian telah menangkap enam orang beserta barang bukti.

“Tim gabungan mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap enam orang beserta barang bukti, antara lain uang tunai dan telepon seluler,” kata Budi, Kamis (15/1/2026).

Dijelaskan Budi, insiden tersebut terjadi pada Rabu 14 Januari 2026. Saat ini, para pelaku telah dibawa ke Polsek Cengkareng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Mengenai video viral terkait dugaan enam orang ‘Pak Ogah’ yang menutup akses keluar tol pada Rabu, 14 Januari 2026, para terduga selanjutnya dibawa ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses lebih lanjut,” ujarnya.

