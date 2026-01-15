Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Tutup Exit Tol Rawa Buaya Jakbar, 6 'Pak Ogah' Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |21:01 WIB
Viral Tutup Exit Tol Rawa Buaya Jakbar, 6 'Pak Ogah' Ditangkap!
Viral 'Pak Ogah' tutup exit Tol Rawa Buaya (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan sekelompok ‘Pak Ogah’ melakukan pemungutan liar dan memasang rantai di exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dari video yang beredar, dinarasikan 'Pak Ogah' tersebut menutup exit Tol Rawa Buaya menggunakan rantai. Mereka akan membuka akses tol tersebut jika diberi uang.

Terlihat penutupan jalur exit tol ini direkam pengemudi motor yang melintas di jalan tersebut. Sebanyak tiga orang mengenakan baju berwarna hitam yang diduga 'Pak Ogah' berada tepat di tengah jalan yang ditutup.

Sementara itu, tampak jalan tersebut ditutup menggunakan rantai dan cone penutup jalan berwarna oranye. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan pihak kepolisian telah menangkap enam orang beserta barang bukti.

“Tim gabungan mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap enam orang beserta barang bukti, antara lain uang tunai dan telepon seluler,” kata Budi, Kamis (15/1/2026).

Dijelaskan Budi, insiden tersebut terjadi pada Rabu 14 Januari 2026. Saat ini, para pelaku telah dibawa ke Polsek Cengkareng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Mengenai video viral terkait dugaan enam orang ‘Pak Ogah’ yang menutup akses keluar tol pada Rabu, 14 Januari 2026, para terduga selanjutnya dibawa ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses lebih lanjut,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195589/viral-Bhtw_large.jpg
Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195500/mobil_patwal_senggol_kendaraan_lain-jkly_large.jpg
Viral Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol, Korlantas Cari Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195208/viral-DCbv_large.jpg
Viral Aksi Berani Pesepeda Wanita Adang Pemotor Masuk Jalur Sepeda di Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195100/viral-0q1H_large.jpg
Viral! Masjid Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda Jenazah, Minat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195014/tunanetra_kecebur_got-EZvr_large.jpg
Viral Tunanetra Kecebur ke Got Diduga Tak Didampingi Petugas, Ini Penjelasan Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194897/viral-8xr1_large.jpg
Viral Mobil BMW Putih Berpelat Dinas, Kemhan: Palsu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement