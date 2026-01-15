Libur Panjang Isra Mi’raj, Gerbang Tol Pasteur Bandung Padat Kendaraan Wisatawan

BANDUNG – Arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki Kota Bandung, Jawa Barat, mengalami kepadatan dan kemacetan panjang menjelang libur panjang perayaan Isra Mi’raj. Kepadatan terpantau di Gerbang Tol Pasteur, pada Kamis (15/1/2026) malam.

Pantauan Okezone di lapangan menunjukkan antrean kendaraan sudah terjadi sejak sebelum Gerbang Tol Pasteur hingga keluar gerbang tol, terutama kendaraan yang mengarah ke sejumlah destinasi wisata di wilayah Bandung Raya.

Arus kendaraan tampak padat merayap sejak kawasan Simpang Dr. Djunjunan hingga Gerbang Tol Pasteur dengan panjang antrean mencapai sekitar tiga kilometer.

Kepadatan lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Kota Bandung, yang mayoritas berpelat nomor luar daerah atau letter B. Banyaknya kendaraan yang masuk membuat arus lalu lintas tersendat dan menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama.