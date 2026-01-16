Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |07:26 WIB
RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana
RUU Perampasan Aset (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mengatur dua mekanisme perampasan. Salah satunya, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hal itu terungkap dalam laporan penyusunan naskah akademik (NA) RUU Perampasan Aset yang dipaparkan Badan Keahlian DPR RI kepada Komisi III DPR RI pada Kamis 15 Januari 2026.

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi, menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mengatur dua konsep model perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

“Conviction based forfeiture, di mana perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana,” kata Bayu dalam paparannya.

Sementara itu, untuk non-conviction based forfeiture, perampasan aset dimungkinkan dilakukan meskipun pelaku tidak atau belum diproses secara pidana, dengan syarat dan kriteria tertentu.

“Jadi, kita mengadopsi dua konsep ini. Untuk conviction based forfeiture sebenarnya sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, hanya saja masih tersebar di berbagai undang-undang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195606//kasus_korupsi-Htj0_large.jpg
Ini Jenis Aset Tindak Pidana yang Bisa Dirampas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195598//komisi_iii_dpr-SdAi_large.jpg
RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas, DPR Targetkan Penguatan Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195536//viral-t9dA_large.jpg
Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR, Minta Revisi UMR Jakarta hingga Tolak Pilkada Dipilih DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195467//demo_buruh-b3NT_large.jpg
Besok, Seribu Buruh Bakal Demo di DPR dan Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195424//dpr_ri-RUM1_large.jpg
DPR Minta Perpustakaan Daerah Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195398//hakim_adhoc-UfEi_large.jpg
Ngadu ke DPR, Hakim Adhoc: Tunjangan Transport Rp40 Ribu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement