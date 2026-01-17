Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Aceh Pascabencana

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |13:38 WIB
Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Aceh Pascabencana
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menegaskan pelaksanaan program 2026 harus berorientasi pada dampak nyata dan tidak sekadar bersifat administratif. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah penanganan pascabencana di Aceh.

“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di Sentul, Bogor, pada 14–16 Januari 2026.

Dalam pertemuan itu, Safrizal menyoroti peran Ditjen Bina Adwil dalam penanganan kebencanaan, khususnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penugasan tersebut mendorong penyesuaian rencana kerja dan anggaran Ditjen Bina Adwil Tahun 2026, termasuk koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026.

