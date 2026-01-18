Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok hingga Jonan Bakal Jadi Saksi di Sidang Anak Riza Chalid

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |03:22 WIB
Ahok hingga Jonan Bakal Jadi Saksi di Sidang Anak Riza Chalid
Ahok hingga Ignatius Jonan Bakal Jadi Saksi di Sidang Anak Riza Chalid
A
A
A

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan lima saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret anak Riza Chalid atau beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adriano Riza pada Selasa (20/1/2026).

Saksi yang akan dihadirkan jaksa adalah Komisaris Utama (Komut) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Menteri ESDM periode 2016-2019, Ignasius Jonan.

"Saksi-saksi tersebut akan diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina ketika mereka menjabat, di mana dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan," kata Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejaksaan Agung Riono Budisantoso, Sabtu (17/1/2026).

Sedianya, para saksi akan memberi keterangan untuk terdakwa sekaligus mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Riva Siahaan serta Kerry.

Sejatinya, jaksa menghadirkan lima saksi untuk sidang pekan depan. Rinciannya sebagai berikut:

1. Menteri ESDM periode 2016-2019, Ignasius Jonan
2. Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019, Arcandra Tahar
3. Direktur Utama PT Pertamina periode 2018-2024, Nicke Widyawati
4. Komisaris Utama (Komut) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama
5. Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International, Luvita Yuni


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195703//terdakwa_muhammad_kerry_adrianto_riza-J05P_large.jpg
Anak Riza Chalid Bantah Rugikan Negara Rp2,9 Triliun: Itu Tagihan Sewa yang Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195306//sidang_korupsi_tata_kelola_minyak-dk5F_large.jpg
Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak, Saksi Tepis Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195288//muhammad_kerry_adrianto_riza-Mq9c_large.jpg
Didakwa Terlibat Korupsi Minyak, Kerry Riza Minta Publik Lihat Fakta Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193949//riza_chalid-ekjD_large.jpg
Sidang Lanjutan Anak Riza Chalid, Hamdan Zoelva: Ada Perubahan Mendasar Dalam Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190398//kerry_adrianto_riza-s4TA_large.jpg
Anak Riza Chalid Buka-bukaan soal Peran Terminal BBM Milik OTM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190351//kuasa_hukum_muhammad_kerry_adrianto_riza_hamdan_zoelva-XzeW_large.jpg
Sidang Korupsi Minyak Mentah, Kuasa Hukum Kerry Riza Sebut Tak Ada Dakwaan Oplos BBM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement