HOME NEWS NASIONAL

Cerita Keluarga Pegawai KKP Terima Kabar Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |07:33 WIB
JAKARTA - Pesawat udara jenis ATR 42-500 yang dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026) meninggalkan kabar tak baik bagi keluarga penumpang. Salah satu penumpang pesawat diketahui merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ferry Irrawan.

Kakak kandung Ferry, Winda, mengaku bahwa dirinya masih sempat berkomunikasi dengan sang adik beberapa saat sebelum pesawat dinyatakan hilang kontak. Ia memberi kabar ke Ferry bahwa dirinya tengah berlibur di puncak Bogor bersama istri dan anak Ferry.

"Kita lagi perjalanan dari liburan bawa anak ke Puncak itu aku masih kirim foto anak-anak ke dia, sekitar setengah sembilan," kata Winda saat ditemui di Kota Bekasi, Minggu (18/1/2026).

Selanjutnya, Winda mengirim kembali foto dan video anak Ferry yang sedang asyik bermain air. Namun, pesan tersebut tidak masuk ke gawai Ferry, karena ia duga adiknya sudah berada di dalam pesawat.

"Setelah itu, aku kirim video anak-anak main air kan, di jam setengah sebelas, itu sudah nggak ada. Sudah ceklis satu. Mungkin lagi terbangnya saya nggak tahu, gitu," ucap Winda.

Dalam perjalanan pulang berlibur, Winda menerima informasi bahwa pesawat yang ditumpangi Ferry hilang kontak. Namun informasi tersebut tak langsung ia sebarkan kepada keluarga inti karena belum adanya kepastian.

"Tadi saat apa namanya kita di mobil, ada info teman gitu kan menginfokan kalau misalkan Fery hilang kontak katanya seperti itu. Tapi kita belum bisa share karena belum ada kepastian," pungkasnya.

 

