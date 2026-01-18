Air Mata Prabowo Tumpah saat Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menangis haru saat menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi (Sespri) nya, Agung Surahman dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti. Akad nikah tersebut digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Dalam momen tersebut, Prabowo meneteskan air mata haru usai menyatakan kata “sah” saat Agung melafalkan ijab kabul dengan lantang dalam satu tarikan napas.

Setelah dinyatakan sah, mempelai perempuan menghampiri Agung, dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah dan kelengkapan administrasi pernikahan oleh kedua mempelai serta para saksi.

Prabowo hadir langsung menyaksikan momen sakral tersebut dan bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai laki-laki.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam prosesi akad nikah itu. Jokowi bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai perempuan. Agung dan Aulia mengenakan busana pernikahan adat Jawa berwarna putih.

Prabowo tampak menyatu dengan konsep pernikahan bernuansa elegan, yang kental akan budaya Jawa.

Dekorasi pelaminan tertata elegan dengan sentuhan tradisional, berpadu dengan latar belakang panggung pelaminan bernuansa Istana Merdeka, menciptakan suasana sakral sekaligus berwibawa.

Rangkaian akad nikah kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i yang memohonkan keberkahan, keharmonisan, dan kebahagiaan bagi pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga.