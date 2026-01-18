Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Pelarian Bripda Rio hingga Jadi Tentara Bayaran Rusia untuk Bertempur di Donbas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |00:02 WIB
Jejak Pelarian Bripda Rio hingga Jadi Tentara Bayaran Rusia untuk Bertempur di Donbas
Jejak Pelarian Bripda Rio hingga Jadi Tentara Bayaran Rusia untuk Bertempur di Donbas
A
A
A

JAKARTA – Anggota Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio bergabung menjadi tentara bayaran (mercenaries) di Rusia untuk ikut perang di Palagan Ukraina. Rio bertempur di  Donbas, Ukraina bersama prajurit bayaran dari berbagai negara.

Donbas merupakan singkatan dari Donets Basin, adalah kawasan industri kaya akan energi fosil seperti batu bara dan juga menjadi pusat industri berat yang ada di sisi Timur Ukraina.

Donbas meliputi beberapa kota penting seperti Donetsk dan Luhansk, keduanya merupakan kota-kota besar di Ukraina.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengungkapkan bahwa, Bripda Rio sudah dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai personel Kepolisian.

"Secara akumulatif, yang bersangkutan telah satu kali disidang KKEP atas kasus perselingkuhan, kata Joko dikutip Minggu (18/1/2026).

‘’Kemudian dua kali disidang KKEP atas kasus disersi dan dugaan keterkaitan dengan tentara Rusia. Artinya, yang bersangkutan telah tiga kali menjalani sidang, dengan putusan terakhir berupa PTDH," lanjutnya.

Joko menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti berupa foto dan video, data paspor, serta data penumpang pesawat.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa yang bersangkutan tercatat melakukan perjalanan dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai (PVG) pada 18 Desember 2025.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196091/viral-320o_large.jpg
Bripda Rio Dipecat dari Brimob Usai Desersi Jadi Tentara Bayaran Rusia di Palagan Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement