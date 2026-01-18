Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras Guyur Jakarta, 34 RT dan 19 Ruas Jalan Kebanjiran!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:43 WIB
Hujan Deras Guyur Jakarta, 34 RT dan 19 Ruas Jalan Kebanjiran!
Banjir jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Minggu (18/1/2026) menyebabkan 34 rukun tetangga (RT) tergenang banjir. Selain itu, sebanyak 19 ruas jalan juga dilaporkan terendam air.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu, 18 Januari 2026, menyebabkan terjadinya sejumlah genangan. BPBD mencatat saat ini terdapat 34 RT dan 19 ruas jalan yang tergenang," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, kepada wartawan, Minggu (18/1/2026).

Menurut Yohan, dari total 34 RT yang tergenang, sebanyak 17 RT berada di wilayah Jakarta Barat, terdiri atas 8 RT di Kelurahan Kedaung Kali Angke, 4 RT di Rawa Buaya, 1 RT di Jelambar, dan 4 RT di Tegal Alur. Ketinggian air di wilayah tersebut bervariasi, mulai dari 25 hingga 60 sentimeter.

Sementara itu, di wilayah Jakarta Pusat terdapat 13 RT yang tergenang di Kelurahan Serdang dengan ketinggian air sekitar 30 sentimeter. Di Jakarta Timur, genangan terjadi di 1 RT di Kelurahan Rawa Terate dengan ketinggian 40 sentimeter. Adapun di Jakarta Utara, terdapat 3 RT yang terendam di wilayah Ancol dan Pademangan Barat dengan ketinggian air sekitar 30 sentimeter.

“Penyebab genangan terjadi karena curah hujan yang tinggi. BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah serta mengoordinasikan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi para penyintas. Genangan ditargetkan dapat surut dalam waktu cepat,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPBD DKI Banjir Banjir Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196022//banjir_di_jalan_mangga_dua_raya-wka9_large.jpeg
Banjir Hampir Satu Meter, Jalan Mangga Dua Raya Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196019//viral-zlJq_large.jpg
KAI Batalkan 38 Perjalanan Kereta Akibat Banjir, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196018//viral-2SDZ_large.jpg
Pemotor Masuk Tol Wiyoto Wiyono Imbas Banjir Terjang Jalan Yos Sudarso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196013//banjir-TaYW_large.jpg
Jakarta Dikepung Banjir Usai Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Daftar Wilayahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196009//banjir-lIbx_large.jpg
Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3195995//viral-N5fR_large.jpg
Stasiun Jakarta Kota Terendam Banjir, KRL Tanjung Priok Line Tak Beroperasi Pagi Ini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement