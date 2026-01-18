Hujan Deras Guyur Jakarta, 34 RT dan 19 Ruas Jalan Kebanjiran!

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Minggu (18/1/2026) menyebabkan 34 rukun tetangga (RT) tergenang banjir. Selain itu, sebanyak 19 ruas jalan juga dilaporkan terendam air.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu, 18 Januari 2026, menyebabkan terjadinya sejumlah genangan. BPBD mencatat saat ini terdapat 34 RT dan 19 ruas jalan yang tergenang," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, kepada wartawan, Minggu (18/1/2026).

Menurut Yohan, dari total 34 RT yang tergenang, sebanyak 17 RT berada di wilayah Jakarta Barat, terdiri atas 8 RT di Kelurahan Kedaung Kali Angke, 4 RT di Rawa Buaya, 1 RT di Jelambar, dan 4 RT di Tegal Alur. Ketinggian air di wilayah tersebut bervariasi, mulai dari 25 hingga 60 sentimeter.

Sementara itu, di wilayah Jakarta Pusat terdapat 13 RT yang tergenang di Kelurahan Serdang dengan ketinggian air sekitar 30 sentimeter. Di Jakarta Timur, genangan terjadi di 1 RT di Kelurahan Rawa Terate dengan ketinggian 40 sentimeter. Adapun di Jakarta Utara, terdapat 3 RT yang terendam di wilayah Ancol dan Pademangan Barat dengan ketinggian air sekitar 30 sentimeter.

“Penyebab genangan terjadi karena curah hujan yang tinggi. BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah serta mengoordinasikan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi para penyintas. Genangan ditargetkan dapat surut dalam waktu cepat,” tuturnya.