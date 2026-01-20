Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros Pernah Bantu Misi SAR di Lampung

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |18:08 WIB
Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros Pernah Bantu Misi SAR di Lampung
Basarnas rapat bersama Komisi V DPR di Gedung Nusantara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI M Syafi’i mengungkapkan, bahwa pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan, sebelumnya pernah diterjunkan untuk membantu tim SAR dalam misi pencarian korban kapal terbakar di perairan Lampung.

Kapal yang dimaksud adalah KM Maulana-30 yang terbakar di perairan Belimbing, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada Sabtu 20 Desember 2025.

Syafi’i mengatakan, peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi Basarnas, karena kini justru Basarnas-lah yang mencari pesawat yang sebelumnya membantu operasi mereka.

"Ini menjadi duka mendalam bagi kami, karena pada saat operasi KM Maulana-30, kami dibantu oleh pesawat yang saat ini sedang kami cari," kata Syafi’i dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia juga menyebut, tiga penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 turut mencari korban KM Maulana-30. Syafi’i menegaskan Basarnas mengenal betul ketiga personel tersebut.

"Begitu juga tiga penumpang yang terlibat dalam pesawat ATR ini merupakan tiga personel yang juga kami kenal dalam misi tersebut," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
