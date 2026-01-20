Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pegawai Dapur MBG Dibegal Kawanan Bandit, Motor Raib Dibawa Kabur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |14:33 WIB
Pegawai Dapur MBG Dibegal Kawanan Bandit, Motor Raib Dibawa Kabur
Kawanan Begal (foto: freepik)
JAKARTA – Seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi korban begal di Perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Selasa (20/1/2026) dini hari.

Salah satu warga Perumahan Patria Jaya, Himawan, menyebut bahwa kejadian ini dialami ketika korban hendak ke dapur MBG yang berada di perumahan tersebut. Di tengah perjalanan, korban tiba-tiba dicegat oleh dua orang yang mengendarai satu motor.

"Korban hendak berangkat ke dapur, kebetulan di perumahan ada dapur MBG," kata Himawan.

Berdasarkan keterangan rekaman CCTV yang diunggah akun Instagram @infobekasi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.42 WIB. Nampak korban terjatuh dari motornya setelah dipepet oleh pelaku.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pelaku Begal mbg Bekasi Begal
