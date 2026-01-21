Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Korsel Divonis 23 Tahun Penjara Terkait Pemberlakuan Darurat Militer yang Gagal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |16:22 WIB
Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo. (Foto: X)
A
A
A

SEOUL – Pengadilan Korea Selatan telah menjatuhkan hukuman 23 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Han Duck-soo atas perannya dalam upaya mantan Presiden Yoon Suk-yeol yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember 2024.

Yoon dimakzulkan dan berpotensi menghadapi hukuman mati atas kudeta yang berumur pendek tersebut. Putusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (21/1/2026) adalah yang pertama terkait dengan peristiwa dramatis tersebut. Jaksa penuntut telah meminta hukuman yang lebih ringan, yaitu 15 tahun, untuk Han atas tuduhan membantu pemberontakan, sebagaimana sistem peradilan mengkategorikan tindakan Yoon.

Hakim Ketua Lee Jin-gwan mengatakan Han mengabaikan tugasnya untuk menegakkan tatanan konstitusional dengan mengadakan rapat kabinet dan tampaknya mendorong Menteri Dalam Negeri saat itu, Lee Sang-min, untuk melaksanakan perintah Yoon memutus aliran listrik dan air ke media sebagai bagian dari rencana tersebut. Han juga dinyatakan bersalah atas sumpah palsu.

Deklarasi darurat militer Yoon dibatalkan oleh parlemen dalam beberapa jam. Para anggota parlemen tetap bersidang meskipun Yoon berusaha menggunakan pasukan keamanan untuk memblokade gedung Majelis Nasional. Pasukan menolak melaksanakan perintah tersebut saat para demonstran berkumpul di jalanan.

 

