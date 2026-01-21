Daftar 20 Kapolsek yang Dirotasi Kapolda Metro Jaya

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri merotasi sejumlah pejabat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jabatan yang dirotasi di antaranya Kapolsek.

Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/24/I/KEP/2026 tertanggal 19 Januari 2026 yang ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muh. Dwita Kumu Wardana.

Berikut 20 Kapolsek yang dirotasi:

1. AKBP Agta Bhuwana Putra, Kasatreskrim Polres Metro Bekasi, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Penjaringan.

2. AKBP Agus Ady Wijaya, Kapolsek Metro Penjaringan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Gambir.

3. AKBP Dhimas Prasetyo, Kasiaga 1 Bagdalops Roops Polda Metro Jaya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang.

4. AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Menteng.

5. Kompol Rihold, Ps Kasatresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Kalideres.

6. AKP Rokhmatulloh, dari Kapolsek Pakuhaji Polres Metro Tangerang Kota, diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps Kapolsek Kelapa Dua Polres Metro Tangerang Selatan.

7. Kompol Gusprihatin Zen, dari Kapolsek Kelapa Dua Polres Metro Tangerang Selatan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan.

8. AKP Prapto Lasono, dari Ps Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Pakuhaji Polres Metro Tangerang Kota.

9. Kompol Kresna Ajie Perkasa, dari Kapolsek Curug Polres Metro Tangerang Selatan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota.

10. Kompol Susida Aswita, dari Kasium Polres Metro Tangerang Kota, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Ciledug Polres Metro Tangerang Selatan.

11. Kompol Muhammad Esha menjabat sebagai Kapolsek Kelapa Gading.

12. AKP Wahyu Hidayat menjabat sebagai Kapolsek Tambora.

13. Kompol Muhammad Kukuh menjabat sebagai Kapolsek Kebayoran Lama.

14. Kompol Dhimas Adhit Puranto menjabat sebagai Kapolsek Cikarang Barat.

15. AKP Tri Baskoro Bintang Wijaya menjabat sebagai Kapolsek Medan Satria.

16. Iptu Kevin Hotlando diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Teluk Naga.

17. Kompol Widodo Saputro diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Senen.

18. Kompol Andika Muslim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Cengkareng.

19. AKP Tono Listianto diangkat sebagai Ps Kapolsek Bekasi Utara.

20. AKP Andre Try Saputra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Cakung.

