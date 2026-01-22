Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Ungkap Negara yang Jadi Pusat Eksploitasi WNI di ASEAN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |03:27 WIB
Wakapolri Ungkap Negara yang Jadi Pusat Eksploitasi WNI di ASEAN
Wakapolri Ungkap Negara yang Jadi Pusat Eksploitasi WNI di ASEAN (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan negara yang menjadi pusat eksploitasi warga negara Indonesia (WNI). Salah satunya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Dedi menjelaskan, wilayah yang menjadi pusat eksploitasi dalam kurun 2020 hingga 2023 di Asia Tenggara, mulai dari Kamboja hingga Myanmar.

“Dalam simpul korban perdagangan manusia WNI selama 2020-2023, peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos dan Myanmar,” kata Dedi dalam Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026). 

Dedi menyebut Indonesia dan Filipina memiliki pola berbeda dalam hal perlintasan jaringan TPPO. Itu karena karena garis pantai kedua negara ini terbentang luas, sehingga titik-titik masuknya pun banyak.

“Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO) terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak,” ujar Dedi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196737//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-ruqL_large.jpg
Era Digital, Wakapolri Tekankan Pentingnya Antisipasi Bersama Berantas Perdagangan Orang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196689//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-LxdM_large.jpg
Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri, Bali hingga Malut, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195142//polri-KFUk_large.jpg
Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Target Beroperasi Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193238//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-QmjS_large.png
Operasi Lilin Ditutup, Polri Siaga Arus Balik hingga 5 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192261//polri-nB64_large.jpg
Polri Fokus Kirim Alat Berat untuk Buka Jalur Terisolasi Akibat Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192155//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-Pk97_large.jpg
Wakapolri Fokus Pemulihan Aceh Tamiang, Kendaraan hingga Jembatan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement