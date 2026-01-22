Roy Suryo Bongkar Eggi Sudjana Seliweran dengan Mobil Pribadi di Malaysia, Ini Buktinya

Roy Suryo Bongkar Eggi Sudjana Seliweran dengan Mobil Pribadi di Malaysia, Ini Buktinya (Riyan Rizki)

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo, menuding Eggi Sudjana berseliweran di Malaysia menggunakan mobil mewah yang merupakan milik pribadi. Roy menunjukkan buktinya.

1. Roy Suryo Tunjukkan Bukti

“Karena banyak pertanyaan dari kuasa hukum mengatakan itu bang Eggi (Sudjana) di sana itu mobilnya milik keponakannya. ini lihat, BPKB-nya atas nama siapa,” kata Roy Suryo kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Ia pun menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan surat kepemilikan kendaraan di Malaysia. Dalam kertas yang dilihat, tampak bagian nama kepemilikan adalah Eggi Sudjana.

“Jadi ini bukan fitnah, ini fakta,” ujar dia.

Sebelumnya, viral di media sosial video memperlihatkan mantan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Eggi Sudjana menyetir mobil warna merah di sebuah SPBU.

Pengacara Eggi, Ellida Netty membenarkan sosok dalam video itu adalah Eggi. Ia juga membenarkan peristiwa itu terjadi saat Eggi berada di Malaysia untuk menjalani pengobatan.

"Iya itu (pas di Malaysia), Pak Eggi kan bisa jalan, bisa nyetir, cuma kan kankernya di usus. Jadi ketika dia dijemput oleh keponakannya yang kerja di Samsung, pas isi bensin terus dia pengen coba (nyetir mobil)," kata Netty saat dihubungi wartawan, Senin (19/1/2026).