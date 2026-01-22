Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Roy Suryo Bongkar Eggi Sudjana Seliweran dengan Mobil Pribadi di Malaysia, Ini Buktinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |18:56 WIB
Roy Suryo Bongkar Eggi Sudjana Seliweran dengan Mobil Pribadi di Malaysia, Ini Buktinya
Roy Suryo Bongkar Eggi Sudjana Seliweran dengan Mobil Pribadi di Malaysia, Ini Buktinya (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo, menuding Eggi Sudjana berseliweran di Malaysia menggunakan mobil mewah yang merupakan milik pribadi. Roy menunjukkan buktinya.

1. Roy Suryo Tunjukkan Bukti

“Karena banyak pertanyaan dari kuasa hukum mengatakan itu bang Eggi (Sudjana) di sana itu mobilnya milik keponakannya. ini lihat, BPKB-nya atas nama siapa,” kata Roy Suryo kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Ia pun menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan surat kepemilikan kendaraan di Malaysia. Dalam kertas yang dilihat, tampak bagian nama kepemilikan adalah Eggi Sudjana.

“Jadi ini bukan fitnah, ini fakta,” ujar dia.

Sebelumnya, viral di media sosial video memperlihatkan mantan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Eggi Sudjana menyetir mobil warna merah di sebuah SPBU.

Pengacara Eggi, Ellida Netty membenarkan sosok dalam video itu adalah Eggi. Ia juga membenarkan peristiwa itu terjadi saat Eggi berada di Malaysia untuk menjalani pengobatan.

"Iya itu (pas di Malaysia), Pak Eggi kan bisa jalan, bisa nyetir, cuma kan kankernya di usus. Jadi ketika dia dijemput oleh keponakannya yang kerja di Samsung, pas isi bensin terus dia pengen coba (nyetir mobil)," kata Netty saat dihubungi wartawan, Senin (19/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196875//roy_suryo_cs_diperiksa_polisi-sPrq_large.jpg
3 Tersangka Klaster Pertama Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Diperiksa Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196573//eggi-7FPA_large.jpg
Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia, Kurnia: Jangan Salahkan Jadi Bahan Omongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196566//eggi_sudjana-8BgW_large.jpg
Eggi Sudjana Kirim Lagu 'Senang Melihat Orang Susah', Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196391//ahli_digital-GXYH_large.jpg
Ahli Meringankan Uji Ijazah Jokowi: Hasilnya Sama dengan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196336//roy_suryo-Rz3A_large.jpg
3 Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Diperiksa Hari Ini, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196265//viral-FZhq_large.jpg
Eks Wakapolri: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs dan SP3 Eggi Sudjana Sangat Aneh!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement