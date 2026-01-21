Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia, Kurnia: Jangan Salahkan Jadi Bahan Omongan

JAKARTA – Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Kurnia Tri Royani, menyayangkan sikap Eggi Sudjana yang diketahui menyetir mobil saat berada di Malaysia. Pasalnya, keberadaan Eggi di Negeri Jiran tersebut disebut-sebut dalam rangka menjalani pengobatan.

Ia menilai wajar jika kemudian menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Dua Tersangka Ijazah Jokowi Bebas, Nasib Roy Cs?” pada Selasa (20/1/2026).

“Ya saya hanya melihat, saya tidak mau melihat merah atau apa (mobil yang dinaiki), tapi yang saya lihat dia mengatakan sakit, ingin berobat, makanya datang ke Pak Jokowi itu. Tetapi abangku ini sering kali mengambil keputusan yang kurang kena dan mengena,” kata Kurnia.

“Maksud saya, kalau Anda mengatakan Anda dalam kondisi sakit, dia pasti sakit, saya yakin itu, cuma janganlah menyetir, seperti itu kan. Karena orang Indonesia ini orang Timur. Dia masih melihat apa yang Anda katakan, maka harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan,” sambungnya.

Atas hal tersebut, Kurnia menyatakan wajar apabila tindakan Eggi mendapat sorotan publik. “Kalau abang (Eggi) tampak seperti sakit di kursi roda, tiba-tiba Anda menyetir, ya jangan salahkan akhirnya jadi bahan omongan. Yang malu siapa? Kami TPUA. Masih tetap malu walaupun kami sudah dipecat,” ujarnya.