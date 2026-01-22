Roy Suryo Cs Yakin Jaksa Bakal Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro

Roy Suryo Cs Yakin Jaksa Bakal Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro (Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Kubu Roy Suryo cs meyakini jaksa bakal mengembalikan berkas perkara kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya.

"Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu akan dikembalikan. Percaya sama saya," kata tim hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji di Polda Metro, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, hal itu diyakini lantaran barang bukti yang disajikan Polda Metro Jaya masih kurang dan belum lengkap.

"Kenapa? Karena alat bukti yang dikirimkan ke Jaksa itu, itu belum memenuhi persyaratan perimbangan pembuktian antara para pejuang ini dengan yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya," ujarnya.

Diketahui, dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam dua klaster. Pertama terdiri dari lima tersangka, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. Dalam kelompok ini, Polda Metro sudah melimpahkan berkas ke Kejaksaan.

Selain itu diketahui, Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis menyambangi Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. Kasus mereka berdua pun dihentikan setelah polisi menerbitkan SP3.

(Erha Aprili Ramadhoni)