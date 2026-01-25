Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Irjen Sandi Nugroho, Peraih Adhi Makayasa 1995 yang Jadi Kapolda Sumatera Selatan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |04:00 WIB
Profil Irjen Sandi Nugroho, Peraih Adhi Makayasa 1995 yang Jadi Kapolda Sumatera Selatan
Profil Irjen Sandi Nugroho/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah Polri. Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian adalah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri.

Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026.

Jabatan Kadiv Humas Polri yang sebelumnya dipegang Irjen Pol Sandi Nugroho kini beralih. Irjen Sandi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

"Benar," ujar Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Profil Irjen Pol Sandi Nugroho

Sandi merupakan lulusan terbaik (Adhi Makayasa) Akademi Polisi (Akpol (1995). Pria kelahiran 1 Juli 1973 itu memiliki pengalaman di bidang reserse. Ia mengawali karier sebagai Pama Polda Metro Jaya pada 1995.

Kariernya terus menanjak dengan menjadi Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat pada 1996, dan menjadi Kanit Resintel Polsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan pada 1997.

 

Halaman:
1 2
      
