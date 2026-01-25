Polri Sebut 128.247 Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Bencana di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Polri menyatakan, sebanyak 128.247 personel gabungan dikerahkan untuk menangani bencana alam se-Indonesia.

"Secara nasional, Polri bersama TNI dan instansi terkait menyiagakan 128.247 personel gabungan secara nasional dalam rangka kesiapan tanggap bencana," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (25/1/2026).

Kekuatan tersebut terdiri atas 71.012 personel Polri, 13.291 personel TNI, 8.290 personel BPBD, 4.022 personel Basarnas, 8.979 personel Satpol PP, serta 22.653 personel dari unsur lainnya.

"Seluruh personel disiagakan untuk mendukung evakuasi korban, pengamanan wilayah, distribusi bantuan, layanan kesehatan, hingga pemulihan pascabencana secara terpadu," ujarnya.

Polri mengimbau masyarakat tidak memaksakan melintas di jalur tergenang atau banjir. Masyarakat juga diimbau selalu mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.

"Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan call center 110. Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memastikan setiap perkembangan situasi segera diketahui masyarakat," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)