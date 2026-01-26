Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Dapat Kuota Tambahan Haji Ilegal, Bos Maktour: Kami Hanya Diminta Mengisi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |21:43 WIB
Bantah Dapat Kuota Tambahan Haji Ilegal, Bos Maktour: Kami Hanya Diminta Mengisi
Bos Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur usai diperiksa KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Mashyur (FHM), membantah biro travel miliknya memperoleh kuota haji tambahan secara ilegal. Fuad menegaskan, pihaknya hanya diminta pemerintah untuk mengisi kuota yang tersedia.

“Jangan dibilang ilegal, karena pemerintah memberikan kami kesempatan untuk mengisi. Jadi narasi yang menyebut ilegal itu kurang tepat, karena kami yang dimintakan untuk mengisi,” kata Fuad usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (26/1/2026).

Menurut Fuad, seluruh mekanisme pengisian kuota tambahan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Oleh karena itu, ia mengaku tidak mengetahui pembahasan teknis di luar proses tersebut.

Fuad juga membantah kabar bahwa Maktour Travel mendapatkan kuota tambahan hingga 300 jemaah. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan gabungan antara kuota awal dan kuota tambahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197733//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4ZvJ_large.jpg
Noel Klaim Ada Parpol dan Ormas Terlibat Pemerasan K3, KPK Tantang Buka Fakta di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197726//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ZfS1_large.jpg
KPK Libatkan BPK dalam Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197711//sidang_kasus_korupsi_kemenaker-zAHr_large.jpg
Eks Pegawai Kemnaker Akui Dana Swasta Dipakai untuk Operasional Kantor dan Gaji Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197702//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qnmo_large.jpg
Noel Sebut OTT Tipu-tipu, KPK Minta Fokus Hadapi Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197680//terdakwa_kasus_korupsi_noel-4cx6_large.jpg
Noel Tuduh KPK Lakukan “Operasi Tipu-Tipu”, Sebut Dirinya Diframing dan Siap Dihukum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197639//kpk-3Ssn_large.jpg
KPK Periksa Anak Buah Yaqut Gus Alex Tersangka Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement