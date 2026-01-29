Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Minta Anggaran Ditambah Buat Beli Alat Canggih, OTT Bisa Makin Masif 

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |06:13 WIB
KPK Minta Anggaran Ditambah Buat Beli Alat Canggih, OTT Bisa Makin Masif 
KPK Minta Anggaran Ditambah Buat Beli Alat Canggih, OTT Bisa Makin Masif
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap bisa mendapatkan anggaran yang besar. Anggaran ini ditujukan untuk membeli alat canggih agar bisa melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

1. Alat Canggih

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Awalnya, Fitroh mengungkap hambatan paling besar yang dihadapi saat pihaknya menggelar OTT. Ia menyebutkan, salah satunya adalah kekurangan alat. 

"Apa sih sebenernya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya 1 sebulan," kata Fitroh, dikutip Kamis (29/1/2026).

Ia menyebutkan, peralatan yang ada saat ini kurang canggih. Bahkan, alat yang ada itu dikatakannya sudah ketinggalan zaman.

