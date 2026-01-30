Penggeledahan Rumah Eks Menteri KLHK Siti Nurbaya Terkait Kasus Tata Kelola Sawit

JAKARTA - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebutkan, pihaknya telah menggeledah sejumlah tempat beberapa waktu lalu terkait kasus tata kelola kebun dan industri sawit. Salah satunya adalah rumah mantan Menteri KLHK, Siti Nurbaya.

1. Geledah Rumah Siti Nurbaya

"Saya benarkan dahulu memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi," ujarnya pada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, kasus tersebut baru memasuki tahap awal penyelidikan. Kasus ini terkait dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit periode 2010-2024. Namun, dia belum memastikan apakah selain rumah Siti Nurbaya, ada juga rumah anggota DPR yang turut digeledah.

"Ada beberapa tanya ke saya apa itu masalah tata kelola tambang, bukan. Itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Antara tahun 2010 atau 2015 sampai 2024," tuturnya.

Syarief menambahkan, rumah mantan Menteri KLHK yang berada di Jakarta tersebut digeledah bersamaan sejumlah tempat lainnya pada 28-29 Januari 2026 kemarin. Setidaknya, ada 6 tempat yang digeledah, baik dari pihak swasta maupun pemerintahan.

"Itu saya belum monitor. Memang ada beberapa tempat, tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor, kalau yang disebutkan tadi (rumah mantan Menteri KLHK) betul," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)