Pendanaan Tak Disahkan, Pemerintah AS Shutdown Sementara

WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan (shutdown) sementara pada Sabtu (31/1/2026) setelah tidak ada undang-undang pendanaan yang disahkan. Meski Senat telah mengesahkan paket pendanaan pada Jumat (30/1/2026) sebelum batas waktu tengah malam, paket tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang diperkirakan tidak akan kembali ke Washington hingga Senin (1/2/2026).

Para senator memberikan suara 71–29 untuk paket tersebut, yang mencakup lima rancangan undang-undang alokasi anggaran jangka panjang, sambil memperpanjang pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) selama dua minggu guna memungkinkan negosiasi tentang penegakan hukum imigrasi.

Setelah agen federal di negara bagian Minnesota menembak mati warga negara Amerika, Alex Pretti — pembunuhan kedua oleh petugas penegakan hukum imigrasi bulan ini — Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer mengatakan ia dan Demokrat lainnya tidak akan mendukung paket tersebut kecuali langkah alokasi anggaran yang mencakup dana untuk DHS dihapus.