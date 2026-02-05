Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Tak Ditahan Usai Diperiksa Bareskrim  

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |18:45 WIB
Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Tak Ditahan Usai Diperiksa Bareskrim  
Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Tak Ditahan Usai Diperiksa Bareskrim  
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Bangka Belitung (Wagub Babel), Hellyana. Dia diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik Bareskrim Polri tidak melakukan penahanan terhadap Hellyana. Ia dicecar sebanyak 12 pertanyaan selama empat jam pemeriksaan.

"Hari ini kami dimintai keterangan tambahan. Ada 12 pertanyaan dan alhamdulillah sudah dijawab semua," kata Kuasa Hukum Hellyana, Abdul Hakim kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Dikatakan Abdul, pertanyaan yang dilayangkan ke kliennya tersebut adalah materi yang sudah ditanyakan oleh penyidik dalam pemeriksaan sebelumnya.

"Dari 12 pertanyaan itu dirinci banyak sekali, dan kemaren sepertinya sudah ada yang menanyakan misalnya ditanya ada foto wisuda atau tidak, kenal dosen atau tidak, dan bayar SPP atau tidak, dan biaya SPP-nya bagaimana, dan itu oleh Ibu sudah dijawab semua dan bahkan sudah ada buktinya semua," ujarnya.

Sehingga ia menyebut jika kliennya mendapatkan ijazah yang dituding palsu itu secara benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Sampai sejauh ini belum ada lembaga yang mengatakan bahwa ijazah ini adalah palsu. Dan sebenarnya dikatakan palsu itu ketika lembaga yang mengeluarkan itu tidak punya izin. Yang Universitas Az-Zahra ini sebenarnya ada izinnya," ucapnya.

"Dan ketika ada persoalan administrasi yang salah, maka itu bukan dikatakan pemalsuan, tetapi memang murni kesalahan pihak kampus. Dan ketika ada kesalahan, seharusnya bukan klien kami yang menjadi tersangka. Harusnya ada tanggung jawab pihak kampus," sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199535/refly_harun-xm3Q_large.jpg
Refly Harun: Expert Opinion Tidak Boleh Dikriminalisasi, Termasuk Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198419/andi_azwan-kiLw_large.jpg
Andi Azwan Sebut Eggi Sudjana Minta Maaf saat Bertemu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198322/roy_suryo-BUTi_large.jpg
Roy Suryo Cs Berencana Laporkan Balik Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198311/roy_suryo-OtnN_large.jpg
Usai Wajib Lapor, Roy Suryo Tuding Eggi Sudjana Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197762/rocky_gerung-e98T_large.jpg
Hari Ini, Rocky Gerung Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Meringankan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197592/khozinudin-bj1r_large.jpg
Damai Hari Lubis Laporkan Khozinudin Pengacara Roy Suryo Cs ke Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement