Damai Hari Lubis Laporkan Khozinudin Pengacara Roy Suryo Cs ke Polisi

JAKARTA — Damai Hari Lubis melaporkan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, ke Polda Metro Jaya kemarin. Ahmad Khozinudin dinilai tak menghargai dan menyudutkan upaya RJ atas kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi melalui pernyataan-pernyataannya.

"Saya melaporkan Ahmad Khozinudin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya bahwa apa yang saya lakukan ini demi kepastian hukum untuk diri saya," ujarnya, kemarin malam, Minggu 25 Januari 2026.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihaknya untuk menempuh RJ atas kasus ijazah Jokowi itu tidaklah mudah. Namun, upaya tersebut malah dianggap seolah-olah sebagai upaya kongkalikong belaka oleh Ahmad Khozinudin melalui pernyataan-pernyataannya.

"Upaya bukannya mudah, apalagi saya dihujat, banyak publik menduga macam-macam lah, keburukan-keburukan. Sepertinya upaya saya ini semacam kongkalikong, seolah-olah RJ, SP3 ini sama sekali tidak dihargai bahwa ini upaya seorang yang jadi tersangka yang merasa tidak bersalah," tuturnya.

Maka itu, ia melaporkan pernyataan dan publikasi yang dilakukan pengacara Roy Suryo yang dinilai mengandung unsur hasutan, pencemaran nama baik, hingga fitnah terhadapnya itu ke polisi. Laporan tersebut sebagai upayanya dalam memperoleh pemulihan hak hukum dan hak asasi manusia (HAM) kaitannya atas pelepasannya dari status tersangka di kasus ijazah Jokowi.