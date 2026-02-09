Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa 3 Bos PT DSI Tersangka Dugaan Penipuan Rp2,4 Triliun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |12:12 WIB
Bareskrim Periksa 3 Bos PT DSI Tersangka Dugaan Penipuan Rp2,4 Triliun
Bareskrim Periksa 3 Bos PT DSI Tersangka Dugaan Penipuan Rp2,4 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri meme tiga orang tersangka kasus dugaan penipuan atau fraud PT DSI senilai Rp2,4 triliun pada, Senin (9/2/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, surat panggilan pemeriksaan telah dikirim penyidik pada Kamis, 5 Februari, setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yang diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dit Tipideksus Bareskrim Polri," kata Ade kepada awak media.

Ketiga tersangka yang diperiksa yakni TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY selalu mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, kemudian ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Dalam kasus ini, Ade Safri menyebut penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan keluar negeri terhadap ketiga tersangka.

Ade Safri menyebut aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (Borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200011//polri-IEOr_large.jpg
Bareskrim Cekal Dirut hingga Komisaris DSI Usai Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199991//bareskrim_polri-LyxT_large.jpg
Bareskrim Tetapkan Komisaris hingga Dirut DSI Sebagai Tersangka Fraud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198795//polri-jC5r_large.jpg
Bareskrim Periksa 46 Saksi Terkait Kasus Dugaan Fraud Dana Syariah Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198480//polri-wyVX_large.jpg
Bareskrim Telusuri Jejak Uang di Kasus Dana Syariah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198367//bareskrim_polri-ftFp_large.jpg
Sita Ratusan SHM dan SHGB Terkait Kasus PT DSI, Ini Penjelasan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198354//direktur_tindak_pidana_ekonomi_khusus_bareskrim_polri_brigjen_ade_safri_simanjuntak-Xczf_large.jpg
Polri Blokir Puluhan Rekening hingga Sita Uang Terkait Kasus DSI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement