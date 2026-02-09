Plesetkan Lagu Iwan Fals, Noel Sindir KPK Lewat Lagu ‘OTT Bocil’

Immanuel Ebenezer atau Noel di di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (foto: Okezone)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, kembali melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, kritik tersebut disampaikan melalui sebuah lagu.

Noel menyanyikan lagu berjudul ‘OTT Bocil’, yang merupakan plesetan dari lagu legendaris Iwan Fals berjudul ‘Bento’. Lagu itu ia bawakan saat berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Sebelum bernyanyi, Noel sempat mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar berhati-hati dalam membuat kebijakan yang dapat membuat elite tertentu ketakutan. Menurut Noel, penegakan hukum di Indonesia masih bisa diperjualbelikan.

"Ingat, hukum di republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya Komisi Penitipan Kasus," kata Noel.

Ia bahkan menyebut adanya praktik “operasi tipu-tipu” dalam penegakan hukum. Setelah itu, Noel pun meminta izin untuk bernyanyi dan memperkenalkan lagu yang akan dibawakannya.

"Saya pengin nyanyi sebenarnya, boleh enggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil," ujarnya.