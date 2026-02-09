Advertisement
Arahan Prabowo ke TNI–Polri: Kapan Pun Rakyat Butuh Bantuan, Harus Langsung Turun

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:02 WIB
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/2/2026). Untuk pertama kalinya, Rapim TNI–Polri dilaksanakan di Istana Kepresidenan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan tersebut melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

Dalam arahannya, kata Teddy, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI–Polri atas peran dan dedikasi mereka, terutama dalam penanganan bencana.

“Presiden memberikan apresiasi besar kepada seluruh prajurit TNI–Polri, khususnya atas kecepatan dalam penanganan bencana di mana pun,” tulis Teddy dalam unggahannya.

Presiden Prabowo, menurut Teddy, juga menekankan pentingnya memperkuat kekompakan dan sinergitas TNI–Polri dari level pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah. Penguatan tersebut perlu mendapat perhatian khusus di wilayah Sumatra.

Selain itu, Kepala Negara meminta TNI–Polri untuk terus membuktikan kepercayaan rakyat melalui kesiapsiagaan dan kecepatan dalam membantu masyarakat.

“Buktikan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri dengan selalu siap dan cepat membantu rakyat di mana pun dan kapan pun,” tulis Teddy.

 

polri TNI Pati Prabowo Subianto
