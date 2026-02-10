Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Program Pemerintah

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri. Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal seluruh program Pemerintah Indonesia.

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini menindaklanjuti seluruh arahan atau direktif Presiden Prabowo Subianto saat Rapim TNI–Polri di Istana Kepresidenan, Senin 9 Februari 2026.

“Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program pemerintah,” kata Sigit saat Rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

Sigit menjelaskan, beberapa hal penting yang dibahas di antaranya terkait swasembada pangan, energi, serta hilirisasi. “Dan program-program lain yang tercatat di dalam program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, dengan adanya kegiatan ini, Polri ke depan akan terus mendukung pelaksanaan program pemerintah demi mewujudkan perekonomian Indonesia.