INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Yon Arhanud 21 Pasgat, Perisai Pertahanan Udara Canggih TNI AU

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |00:09 WIB
Mengenal Yon Arhanud 21 Pasgat, Perisai Pertahanan Udara Canggih TNI AU
A
A
A

YOGYAKARTA -Titik vital pertahanan udara berada di tangan setiap pos pengamanan seperti pangkalan TNI AU yang ditempatkan di titik tertentu. Salah satunya adalah Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto yang terletak di Yogyakarta.

Namun dibalik peran mereka sebagai garda pertahanan udara NKRI. Terdapat satuan pasukan lainnya yang mendukung keberhasilan TNI AU dalam melakukan upaya pertahanan.

Batalyon Arhanud 21 Pasgat, sebuah pasukan yang berada di bawah Resimen 2 Arhanud dengan tugas utama sebagai satuan pertahanan udara untuk menjaga objek vital teknik Angkatan Udara dari ancaman udara.

Komandan Batalyon Arhanud 21 Pasgat, Letkol Pas Yosef Abudondifu menjelaskan, upaya pertahanan dan perlindungan terhadap titik vital Angkatan Udara yang ditangani oleh satuan ini bisa berupa pesawat tempur, UAV, maupun helikopter yang digunakan oleh musuh untuk masuk ke wilayah udara.

“Kami merupakan satuan pertahanan udara titik untuk bertugas menjaga objek vital teknik angkatan udara dari ancaman udara yang mana ancaman tersebut bisa berupa pesawat tempur, UAV maupun helikopter yang digunakan oleh musuh untuk masuk ke wilayah udara yurisdiksi nasional,” kata Letkol Pas Yosef Abudondifu di Markas Batalyon Arhanud 21 Pasgat, Rabu (11/1/2026).

Batalyon Arhanud 21 mengandalkan kecanggihan fasilitas radar yang berfungsi mengidentifikasi dan mendeteksi pergerakan yang mencurigakan di langit Indonesia yang mengancam titik vital pertahanan Angkatan Udara.

Pasukan ini juga berintegrasi dan berkolaborasi dengan matra TNI lainnya baik darat, laut maupun udara bahkan kepolisian baik dalam urusan pertahanan maupun misi-misi sosial.

“Kami sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami ada beberapa tugas-tugas yang kami laksanakan yaitu pertahanan udara sendiri yaitu melaksanakan mengantisipasi bahaya udara baik pesawat tempur, kemudian ada pertahanan pangkalan,” ucap dia.

Batalyon Arhanud 21 Pasgat memiliki standar operasional dalam melaksanakan tugas pertahanan udara dan pertahanan titik vital milik Angkatan Udara saat terjadi serangan atau ancaman.

 

