HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tembok Bangunan Mewah Timpa SMPN 182, Polisi: Kita Awasi Pembangunannya!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |18:35 WIB
A
A
A

JAKARTA- Polisi bakal melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perbaikan fasilitas SMPN 182 Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan yang hancur setelah terdampak tembok roboh setinggi lebih dari 5 meter.

"Tentunya kami akan mengawasi kapan dimulainya pembangunan dan seperti apa nanti bangunannya, kita akan ikuti sampai tuntas. Karena ini kan fasilitas punya pemerintah daerah," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, Senin (16/2/2026).

Pihak sekolah dan pemilik bangunan yang temboknya roboh itu telah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan tembok roboh itu secara kekeluargaan. Pemilik bangunan yang temboknya roboh, S menyanggupi melakukan perbaikan atas fasilitas yang rusak dan terdampak.

Polisi akan mengawasi proses perbaikan fasilitas sekolah tersebut dan memberikan masukan. Sehingga, ke depan tak terulang lagi insiden tembok roboh hingga menimbulkan hal tak diinginkan.

"Kita kasih masukan seperti apa bangunan ini supaya lebih kuat, tidak terjadi seperti yang kita lihat bersama di belakang kita ini, lalu untuk tingkat amannya seperti apa ketinggian pagar itu,”ujarnya.

 

