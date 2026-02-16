Advertisement
Tembok Bangunan Mewah Roboh Timpa Sekolah di Jaksel, Ini Kronologinya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |15:06 WIB
Tembok Bangunan Mewah Roboh Timpa Sekolah di Jaksel, Ini Kronologinya
Tembok Bangunan Mewah Roboh Timpa Sekolah di Jaksel, Ini Kronologinya




JAKARTATembok setinggi 5,3 meter roboh ke arah halaman SMPN 182 Jakarta di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Tembok tersebut bagian dari bangunan mewah yang berdiri tepat di samping sekolah.

"Karena struktur tanahnya labil (tanah urukan) sehingga menyebabkan tembok roboh," ucap Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Senin (16/2/2026).

Isnawa menjelaskan, peristiwa ini setidaknya berdampak pada saluran air yang mampet. Halaman parkir sekolah juga tidak bisa digunakan akibat kejadian tersebut.

"Terdampak, saluran air mampet, tidak berjalan dan halaman parkiran sekolah," tambah Isnawa.

Isnawa memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara, kerugian material masih dihitung sejauh ini.

Sebelumnya, tembok sebuah bangunan mewah di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu (15/2/2026) siang, dan menimpa tembok serta halaman SMPN 182 Jakarta. Polisi tengah menyelidiki penyebab ambruknya tembok tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
