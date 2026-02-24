Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek oleh ‘Tim 8’ di Kasus Sudewo

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |17:10 WIB
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek oleh ‘Tim 8’ di Kasus Sudewo
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengkondisian proyek yang dilakukan kelompok bernama “Tim 8” dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW).

Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa 12 saksi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Polrestabes Semarang, Selasa (24/2/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, saksi-saksi yang berkaitan dengan Dinas PUPR didalami terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Pati.

"Terkait saksi-saksi yang berkaitan dengan Dinas PUPR, didalami pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pati yang diduga ada pengkondisian oleh Tim 8 atas perintah saudara SD," kata Budi kepada wartawan.

Budi menambahkan, penyidik masih terus menelusuri proyek-proyek mana saja yang diduga telah dikondisikan.

"Penyidik masih akan terus menelusuri dan mendalami proyek-proyek apa saja yang diduga dilakukan pengkondisian tersebut," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203303//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-rTfI_large.jpg
Hasil TWK Eks Pegawai KPK Harus Dibuka, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203307//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-sarq_large.jpg
KPK Periksa Pegawai Bea Cukai, Telusuri Prosedur Kepabeanan hingga Temuan Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203304//kerry_adrianto_riza_anak_riza_chalid-yro1_large.jpg
Bacakan Replik, Jaksa Minta Hakim Tipikor Tolak Pleidoi Anak Riza Chalid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203300//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-GEQJ_large.jpg
Usai Menag Lapor ke KPK, OSO Berpeluang Dipanggil Terkait Fasilitas Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203298//sidang_kip_soal_gugatan_eks_pegawai_kpk-q70c_large.jpg
KIP Kabulkan Gugatan Eks Pegawai KPK, BKN Wajib Buka Hasil TWK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203252//direktur_gratifikasi_dan_pelayanan_publik_kpk_arif_waluyo-16ql_large.jpg
KPK Sebut Pasal Gratifikasi Tidak Berlaku Usai Menag Melapor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement