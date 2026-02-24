KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek oleh ‘Tim 8’ di Kasus Sudewo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengkondisian proyek yang dilakukan kelompok bernama “Tim 8” dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW).

Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa 12 saksi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Polrestabes Semarang, Selasa (24/2/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, saksi-saksi yang berkaitan dengan Dinas PUPR didalami terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Pati.

"Terkait saksi-saksi yang berkaitan dengan Dinas PUPR, didalami pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pati yang diduga ada pengkondisian oleh Tim 8 atas perintah saudara SD," kata Budi kepada wartawan.

Budi menambahkan, penyidik masih terus menelusuri proyek-proyek mana saja yang diduga telah dikondisikan.

"Penyidik masih akan terus menelusuri dan mendalami proyek-proyek apa saja yang diduga dilakukan pengkondisian tersebut," ujarnya.