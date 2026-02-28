100 Ribu Warga Palestina Ikuti Salat Jumat di Masjid Al Aqsa

YERUSALEM – Sekitar 100.000 warga Palestina melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al Aqsa, Yerusalem, pada pekan kedua Ramadan, meski ada pembatasan dari pasukan keamanan Israel.

Sheikh Azzam Al Khatib, Direktur Jenderal Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina, mengatakan kepada Anadolu bahwa sekitar 100.000 umat Muslim menghadiri sholat di kompleks Al Aqsa pada Jumat, 27 Februari.

Seorang koresponden Anadolu melaporkan adanya pengerahan besar-besaran polisi Israel di pintu masuk Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki, di daerah sekitarnya, lorong-lorong, serta di gerbang luar Masjid Al Aqsa.

Umat Muslim mulai berdatangan ke masjid sebelum subuh meskipun ada kehadiran pasukan keamanan.

Otoritas Israel melarang puluhan ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki untuk mencapai Yerusalem Timur yang diduduki guna melaksanakan sholat, serta memberlakukan pembatasan ketat di pos pemeriksaan militer di sekitar kota.