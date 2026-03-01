JK Berduka atas Wafatnya Ali Khamenei, Kritik Serangan AS–Israel di Tengah Perundingan

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan duka cita atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Diketahui, yang bersangkutan wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel, Sabtu 28 Februari 2026 pagi.

"Dengan terbunuhnya pimpinan Ali Khamenei, itu juga merupakan suatu hal yang sangat kita sayangkan. Kita bersedih dan berduka atas peristiwa tersebut," kata JK saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

JK juga menyayangkan serangan tersebut dilakukan di tengah proses perundingan antara AS dan Iran.

“Dari segi etika, kalau sedang berunding jangan menyerang. Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya.

JK turut menyoroti tindakan Amerika yang dinilai kerap melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, seperti Venezuela dan sejumlah negara di Timur Tengah.

“Ini memang menjadi bagian dari keprihatinan kita terhadap sikap dan kekerasan yang dilakukan Amerika terhadap Iran,” ucapnya.