Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Berduka atas Wafatnya Ali Khamenei, Kritik Serangan AS–Israel di Tengah Perundingan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |15:15 WIB
JK Berduka atas Wafatnya Ali Khamenei, Kritik Serangan AS–Israel di Tengah Perundingan
Jusuf Kalla (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan duka cita atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Diketahui, yang bersangkutan wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel, Sabtu 28 Februari 2026 pagi.

"Dengan terbunuhnya pimpinan Ali Khamenei, itu juga merupakan suatu hal yang sangat kita sayangkan. Kita bersedih dan berduka atas peristiwa tersebut," kata JK saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

JK juga menyayangkan serangan tersebut dilakukan di tengah proses perundingan antara AS dan Iran.

“Dari segi etika, kalau sedang berunding jangan menyerang. Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya.

JK turut menyoroti tindakan Amerika yang dinilai kerap melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, seperti Venezuela dan sejumlah negara di Timur Tengah.

“Ini memang menjadi bagian dari keprihatinan kita terhadap sikap dan kekerasan yang dilakukan Amerika terhadap Iran,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204371//sekolah_di_iran_hancur_akibat_bom_israel-0fB6_large.jpg
Serangan Israel Hantam Dua Sekolah di Iran, Lebih dari 100 Orang Dilaporkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204357//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-ZRYA_large.jpg
Iran Siapkan Dewan Kepemimpinan Sementara, Majelis Pakar Bahas Pengganti Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204351//ribuan_pelayat_penuhi_lapangan_naqsh_e_jahan-HMKA_large.jpg
Ribuan Warga Padati Isfahan, Beri Penghormatan Terakhir untuk Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204348//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-GLWR_large.jpg
Profil Ali Khamenei: Aktivis Revolusi hingga Pemimpin Tertinggi Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202322//kecelakaan-xNf7_large.jpg
Rumah yang Ditabrak Mobil di Jaksel Ternyata Milik Anak Jusuf Kalla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200403//jusuf_kalla-2eBr_large.jpg
JK: Kalau Jakarta Banjir Jangan Salahkan Gubernur, tapi Marahi Diri Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement