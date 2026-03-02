Kevin Prayoga Terpilih Jadi Ketum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia

JAKARTA — Kevin Prayoga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) periode 2026–2028. Kepengurusan baru ini merupakan representasi dari berbagai Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.

Pelantikan ini menandai dimulainya estafet kepemimpinan baru di tubuh organisasi pelajar Islam tersebut, dengan komitmen memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai keislaman serta kebangsaan.

“Kepengurusan periode ini diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan kolektif yang solid, progresif, dan berorientasi pada pelayanan kader,”ujar Sekjen PB PII, Imaduddin Al Fanani, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, tantangan pelajar ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kerja organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, pendidikan, serta perkembangan teknologi.

“Dengan formasi yang representatif dari berbagai wilayah, kami optimistis PB PII periode 2026–2028 dapat menjadi wadah perjuangan pelajar yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak luas,” ujarnya.