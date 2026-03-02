Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Jumlah Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Menurun 2 Juta 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:10 WIB
Polri Sebut Jumlah Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Menurun 2 Juta 
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA - Polri memprediksi bahwa jumlah pergerakan masyarakat saat arus mudik Lebaran 2026 akan menurun jika dibanding periode tahun 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jumlah pergerakan masyarakat pada tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

"Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 juta orang atau 1,75 persen. Ya, dibandingkan tahun 2025 yang lalu, dari hasil survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 146,4 juta orang," kata Dedi usai rapat koordinasi lintas sektoral di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). 

Kendati demikian, Polri memastikan seluruh jajaran telah dipersiapkan untuk memastikan pengamanan dan kelancaran arus mudik lebaran.

"Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan," ujarnya.

 

