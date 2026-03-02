Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belum Kantongi Izin PBG, Lapangan Padel di Kembangan Jakbar Disegel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:35 WIB
Belum Kantongi Izin PBG, Lapangan Padel di Kembangan Jakbar Disegel
Penyegelan lapangan padel (foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat melakukan penyegelan bangunan MMT Padel di Kawasan Sentra Primer Barat (SPB), Kembangan, Jakarta Barat pada Senin (2/3/2026). Penyegelan itu dilakukan lantaran pemilik belum menuntaskan dokumen perizinan.

"Dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terdapat persyaratan yang belum dipenuhi dan belum diurus hingga hari ini, sehingga bangunan ini kami segel tetap," kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, Senin (2/3/2026).

Penyegelan bangunan padel yang beralamat di Jalan Puri Ayu, RW 02, Kembangan, itu ditandai dengan pemasangan spanduk segel sekaligus pemasangan garis kuning dari Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Barat. Spanduk penyegelan pun dipasang pada bagian luar bangunan, tepatnya di pintu masuk bangunan sebagai penanda informasi publik.

Sedangkan CKTRP line dipasang di dalam bangunan untuk memastikan tidak ada pelanggaran batas area yang telah ditentukan.

"Kami juga sudah menyampaikan langsung kepada manajemen MMT Padel bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apa pun,” ujar dia.

Pihaknya telah memeriksa bagian atas gedung untuk memastikan tidak ada kegiatan di lokasi tersebut. 

“Tadi kami sudah mengecek ke bagian atas dan memastikan tidak boleh ada kegiatan. Di sana terlihat area padel sudah terpasang CKTRP line, begitu juga dengan area kafe dan kelengkapannya. Oleh karena itu, kami meminta agar semua aktivitas di dalam bangunan ini dihentikan," ungkapnya. 

 

Telusuri berita news lainnya
