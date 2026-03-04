Jelang Lebaran, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran 2026. Rajiv mengantisipasi adanya lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang lebaran.

Ia pun mendorong pemerintah daerah memastikan kelancaran distribusi pangan. “Karena itu, saya mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” ujar Rajiv, Rabu (4/3/2026).

Lebih lanjut, Rajiv memastikan pihaknya akan terus memantau kondisi ketersediaan pangan di daerah pemilihannya. Anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, perikanan, dan pangan tersebut berharap produksi pertanian lokal dapat menjadi penopang utama kebutuhan masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.

“Saya yang diberikan amanah oleh masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, akan terus memantau kondisi ketersediaan pangan di sini. Saya akan serap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan di Jakarta (DPR RI),” imbuhnya.

Menindaklanjuti antisipasi lonjakan harga pangan, Rajiv membagikan sebanyak 30.000 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026.