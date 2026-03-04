Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Lebaran, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |22:22 WIB
Jelang Lebaran, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan
DPR minta pemerintah antisipasi lonjakan harga pangan jelang lebaran (Foto: Arie Dwi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran 2026. Rajiv mengantisipasi adanya lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang lebaran. 

Ia pun mendorong pemerintah daerah memastikan kelancaran distribusi pangan. “Karena itu, saya mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” ujar Rajiv, Rabu (4/3/2026).

Lebih lanjut, Rajiv memastikan pihaknya akan terus memantau kondisi ketersediaan pangan di daerah pemilihannya. Anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, perikanan, dan pangan tersebut berharap produksi pertanian lokal dapat menjadi penopang utama kebutuhan masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.

“Saya yang diberikan amanah oleh masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, akan terus memantau kondisi ketersediaan pangan di sini. Saya akan serap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan di Jakarta (DPR RI),” imbuhnya.

Menindaklanjuti antisipasi lonjakan harga pangan, Rajiv membagikan sebanyak 30.000 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/338/3117297/sembako-iW5a_large.jpg
Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/608/3013955/bobby-nasution-sembako-yang-hilang-untuk-dibagikan-kepada-masyarakat-SGpKR2BKUT.jpg
Bobby Nasution: Sembako yang Hilang untuk Dibagikan kepada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/337/2988003/pemerintah-jamin-tak-ada-kenaikan-harga-sembako-jelang-lebaran-2024-yq6hYbvAOm.jpg
Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/338/2986509/jelang-lebaran-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-sembako-di-bekasi-7iuSvNliSb.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/512/2980266/ricuh-antre-beras-murah-sejumlah-emak-emak-dan-bayi-terjepit-di-semarang-kUn4d3Z9ej.jpg
Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976061/harga-sembako-mahal-emak-emak-geruduk-patung-kuda-gunakan-daster-dan-bawa-alat-masak-qmsrNKElMg.jpg
Harga Sembako Mahal, Emak-Emak Geruduk Patung Kuda Gunakan Daster dan Bawa Alat Masak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement