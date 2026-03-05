Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Data BPS Ungkap Kesejahteraan Warga Meningkat, Ini Kata Wali Kota Tangsel 

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |00:02 WIB
Data BPS Ungkap Kesejahteraan Warga Meningkat, Ini Kata Wali Kota Tangsel 
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sejumlah parameter menunjukkan tren positif, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Pada indikator angka kesakitan (morbidity rate) yang menggambarkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Susenas 2025, angka kesakitan di Tangsel tercatat 6,73 persen, turun dari 6,80 persen pada 2024.

“Penurunan sebagai penanda bahwa status kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” demikian data BPS Kota Tangsel.

Indikator lain, yakni umur harapan hidup (UHH), juga memperlihatkan peningkatan. Pada 2024, UHH warga Tangsel mencapai 75,80 tahun, naik dari 75,64 tahun pada 2023. Angka ini menjadi salah satu tolok ukur membaiknya derajat kesehatan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal layanan persalinan, seluruh proses kelahiran telah ditangani tenaga kesehatan. Pada 2025, sebanyak 75 persen persalinan ditangani dokter kandungan, sedangkan 25 persen lainnya oleh bidan.

Di bidang pendidikan, tingkat melek huruf pada 2025 mencapai 99,47 persen, meningkat dibandingkan 98,89 persen pada 2024. Angka partisipasi sekolah usia 7–12 tahun tercatat 98,74 persen, usia 13–15 tahun sebesar 99,98 persen, dan usia 16–18 tahun sebesar 82,21 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 berada di angka 4,13 persen, menurun dari 5,09 persen pada 2024. Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 85,65 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tangsel Kesejahteraan Kemiskinan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185608/pemerintah-kXJo_large.jpg
Budiman Sudjatmiko: Definisi Kemiskinan Tidak Dapat Disederhanakan sebagai Kekurangan Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3158849/stunting-z1XD_large.jpg
Kunjungi Keluarga Berisiko Stunting, Menteri Wihaji Temukan Warga Makan Seadanya dan Menumpang Jamban Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150182/muhaimin_iskandar-z6jb_large.jpg
Jelang Penutupan Retret, Kepala Daerah Diminta Menanggulangi Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/608/3103610/kemendagri-3YUu_large.jpg
Angka Kemiskinan Turun di Sumut, Kemendagri Apresiasi Kinerja Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076085/bpip_gelar_diskusi_kedaulatan_ekonomi_di_kupang-xTPZ_large.jpg
Berantas Kemiskinan, Pemerintah Didorong Majukan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074630/rumah_singgah-QvGR_large.jpg
Peduli Sesama, JKI-GKPR Sambangi Rumah Singgah di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement