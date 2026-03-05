Data BPS Ungkap Kesejahteraan Warga Meningkat, Ini Kata Wali Kota Tangsel

TANGSEL – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sejumlah parameter menunjukkan tren positif, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Pada indikator angka kesakitan (morbidity rate) yang menggambarkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Susenas 2025, angka kesakitan di Tangsel tercatat 6,73 persen, turun dari 6,80 persen pada 2024.

“Penurunan sebagai penanda bahwa status kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” demikian data BPS Kota Tangsel.

Indikator lain, yakni umur harapan hidup (UHH), juga memperlihatkan peningkatan. Pada 2024, UHH warga Tangsel mencapai 75,80 tahun, naik dari 75,64 tahun pada 2023. Angka ini menjadi salah satu tolok ukur membaiknya derajat kesehatan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal layanan persalinan, seluruh proses kelahiran telah ditangani tenaga kesehatan. Pada 2025, sebanyak 75 persen persalinan ditangani dokter kandungan, sedangkan 25 persen lainnya oleh bidan.

Di bidang pendidikan, tingkat melek huruf pada 2025 mencapai 99,47 persen, meningkat dibandingkan 98,89 persen pada 2024. Angka partisipasi sekolah usia 7–12 tahun tercatat 98,74 persen, usia 13–15 tahun sebesar 99,98 persen, dan usia 16–18 tahun sebesar 82,21 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 berada di angka 4,13 persen, menurun dari 5,09 persen pada 2024. Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 85,65 persen.