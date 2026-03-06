Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Kasus Chromebook, Saksi Sebut Alami Kerugian 

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:16 WIB
Sidang Kasus Chromebook, Saksi Sebut Alami Kerugian 
Sidang Kasus Chromebook, Saksi Sebut Alami Kerugian 
A
A
A

JAKARTA – Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kamis (5/3) mengungkapkan sejumlah fakta baru. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan.

Direktur PT. Dell Indonesia, Alexander Vidi Firdaus menyatakan tidak tahu menahu perihal pihaknya diperkaya Rp112 miliar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Bahkan, ia mengaku minus atau merugi dalam proyek tersebut.

Berdasarkan perhitungan matematis dan dokumen yang ada,  ia menegaskan secara riil pihaknya mengalami kerugian, sebab pembayaran ke pabrik tetap harus dilakukan sesuai pesanan, sementara penerimaan dari distributor mengikuti dokumen Purchase Order (PO).

Dia juga mempertanyakan asal-usul angka Rp112 miliar dalam dakwaan yang dituduhkan sebagai upaya memperkaya diri, karena dasar data perhitungan tersebut tidak diketahuinya.

"Jadi kalau ditanya secara riil-nya, ya memang kita rugi, Pak. Saya tidak tahu hitungan angka Rp112 miliar itu dari mana, seharusnya kan ada datanya yang bisa diberikan." ujarnya sebagai saksi di persidangan.

Sementara itu, Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya dan menegaskan bahwa angka kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun yang dituduhkan sebenarnya tidak ada.

“Saya hari ini sangat kecewa dan sedih bahwa kasus ini bisa sampai ke sini. Berdasarkan kesaksian di persidangan, angka kerugian Rp2 triliun itu sebenarnya tidak ada.Padahal para prinsipal dan distributor menyebut harga jual mereka saja ke distributor berada di kisaran Rp4,3 juta sampai Rp4,7 juta, bahkan ada yang Rp5 juta,” ujar Nadiem.

 

