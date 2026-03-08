Kapolri ke Buruh dan Ojol: Terus Menjadi 'Sabuk Kamtibmas' Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kapolri ke Buruh dan Ojol: Terus Menjadi 'Sabuk Kamtibmas' Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045 (Ist)

SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, buruh dan ojek online (ojol) merupakan mitra strategi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap dalam situasi kondusif.

Sigit menekankan, institusi Polri akan terus berkomitmen untuk bersinergi dan bersatu padu bersama buruh dan ojol untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Buruh dan pengemudi ojek online yang senantiasa membersamai Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetap kondusif," kata Sigit dalam apel ojol dan buruh kamtibmas 'Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae' di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (8/3/2026).

Karena itu, Sigit meminta buruh dan ojek online terus menjadi 'sabuk kamtibmas' untuk memastikan terciptanya situasi kemanan nasional yang kondusif di tengah dinamika global dewasa ini.

"Teruslah menjadi 'sabuk kamtibmas' yang mampu menjadi pelopor dan teladan dalam menjaga ketertiban serta keamanan, sehingga situasi yang nyaman dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, dengan terjalinnya sinergisitas seluruh elemen, hal itu merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Jadikan Polri sebagai sahabat dan mitra strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas tetap kondusif, sehingga dapat mendukung tercapainya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," tutur Sigit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.