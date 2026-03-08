Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri ke Buruh dan Ojol: Terus Menjadi 'Sabuk Kamtibmas' Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |11:53 WIB
Kapolri ke Buruh dan Ojol: Terus Menjadi 'Sabuk Kamtibmas' Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kapolri ke Buruh dan Ojol: Terus Menjadi 'Sabuk Kamtibmas' Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045 (Ist)
A
A
A

SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, buruh dan ojek online (ojol) merupakan mitra strategi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap dalam situasi kondusif. 

Sigit menekankan, institusi Polri akan terus berkomitmen untuk bersinergi dan bersatu padu bersama buruh dan ojol untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Buruh dan pengemudi ojek online yang senantiasa membersamai Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetap kondusif," kata Sigit dalam apel ojol dan buruh kamtibmas 'Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae' di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (8/3/2026). 

Karena itu, Sigit meminta buruh dan ojek online terus menjadi 'sabuk kamtibmas' untuk memastikan terciptanya situasi kemanan nasional yang kondusif di tengah dinamika global dewasa ini. 

"Teruslah menjadi 'sabuk kamtibmas' yang mampu menjadi pelopor dan teladan dalam menjaga ketertiban serta keamanan, sehingga situasi yang nyaman dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujar Sigit. 

Sigit mengungkapkan, dengan terjalinnya sinergisitas seluruh elemen, hal itu merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

"Jadikan Polri sebagai sahabat dan mitra strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas tetap kondusif, sehingga dapat mendukung tercapainya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," tutur Sigit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205664//kapolri-qJNT_large.jpg
Pimpin Apel Ojol-Buruh di Sumsel, Kapolri Tekankan Jaga Persatuan hingga Stabilitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205653//kapolri-TJzf_large.jpeg
Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205616//polri-lWO0_large.jpg
Momen Kapolri Interaksi-Serap Aspirasi Ojol di Kedai Ado Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205604//polri-dlza_large.jpg
Safari Ramadhan di Sumsel, Kapolri: Jangan Terpancing Isu yang Memecah Persatuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205600//polri-waB7_large.jpg
Kapolri Tuntaskan Target Swasembada Pangan Presiden, Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205594//kapolri-j5Ps_large.jpg
Kapolri Resmikan 57 Jembatan Merah Putih, Permudah Akses Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement