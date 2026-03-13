H-7 Lebaran, Ribuan Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Terminal Pulogebang

JAKARTA – Terminal Terpadu Pulogebang mulai dipadati pemudik pada H-7 Idulfitri. Sekitar 2.000 pemudik diprediksi meninggalkan Jakarta melalui terminal tersebut, pada Jumat (13/3/2026).

Kepala UPT Terminal Terpadu Pulogebang, Christianto mengatakan, jumlah keberangkatan bus pada periode H-7 diperkirakan mencapai sekitar 300 unit per hari.

"Kalau H-7, diperkirakan bus yang rutin berangkat sekitar 300 unit per hari menuju berbagai daerah tujuan mudik. Jumlah penumpangnya berkisar antara 1.500 hingga 2.000 orang," ujar Christianto, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, pada H-7 Lebaran ini penumpang bus didominasi oleh pemudik dengan tujuan Pulau Sumatera. Hal tersebut dinilai wajar karena perjalanan darat menuju wilayah tersebut membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama.

"Biasanya kalau pagi itu bus dengan tujuan Sumatera. Untuk tujuan Sumatera memang berangkat lebih awal karena jaraknya jauh. Kalau sore hari biasanya bus menuju Jawa Tengah," jelasnya.

Terkait puncak arus mudik, Christianto memprediksi akan terjadi pada Selasa (17/3/2026). Hal ini seiring dengan dimulainya masa cuti bersama bagi para pekerja.

“Karena setelah itu mulai masa libur pekerja sesuai jadwal cuti nasional. Kalau sore ini kemungkinan anak-anak sekolah sudah libur, sehingga mereka berangkat lebih dulu,” katanya.